تايلاند تسجل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن المسؤول الصحى قوله: "حالة الوفاة لامرأة تبلغ من العمر 86 عامًا من مقاطعة سونجكلا الجنوبية، وكانت المُسنة طريحة الفراش ومريضة بمرض الزهايمر".

وأضاف أن الوفيات الناتجة عن أوميكرون متوقعة الحدوث، حيث أبلغت البلاد حتى الآن عن أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بأوميكرون، مضيفًا أنه رغم ذلك لن تحتاج تايلاند إلى مزيد من إجراءات الاحتواء.

وكانت تايلاند قد اكتشفت أول حالة إصابة بأوميكرون الشهر الماضى مما أدى إلى إعادة الحجر الصحى الإلزامى للزوار الأجانب.

وبعد أن أبلغت تايلاند عن 8077 إصابة جديدة وتسع وفيات بكورونا اليوم الأحد وحده، ارتفع العدد الإجمالى إلى أكثر من 2.3 مليون حالة إصابة ونحو 22 ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء فى عام 2020.

وتلقى حوالى 66 % من بين 72 مليون نسمة يعيشون فى البلاد جرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، كما تلقى حوالى 14.9 % جرعات معززة.