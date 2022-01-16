وفاة رئيس مالى السابق إبراهيم بوبكر كيتا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى أغسطس 2020، أطاح ضباط شباب بقيادة الرئيس الانتقالى لمالى الكولونيل أسيمى جويتا، بالرئيس المنتخب للبلاد إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أسابيع من الاحتجاجات على تورطه فى فساد وطريقة تعامله مع تمرد جهادى دموى.

وبضغط من فرنسا والدول المجاورة لمالى، تعهد جويتا أن البلاد ستعود إلى الحكم المدنى فى فبراير 2022 بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لكنه تراجع عن ذلك وأعلن عدم التزامه بذلك التاريخ.