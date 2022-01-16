نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 في السعودية للمسجلين الجدد عبر sbis.hrsd الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم من خلال موقعنا ثقفني نيوز مزيد من التفاصيل حول موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وسط ترقب كبير من قبل العديد من المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مؤخراً، قبول دفعة من الضمان وأكدت على إرسال رسائل نصية تفيد بقبول الطلبات المقدمة، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل اكثر حول الضمان الاجتماعي المطور 1443.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

يرغب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في معرفة موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك بعد ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في الضمان إلى جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، فما على المواطن سوى أن يقوم بالذهاب إلى البرنامج، وتقديم الطلب مع ملء بيانات التقدم ، وفقاً إلي الآلية التي تم الإعلان عنها على برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفي السياق ذاته قد كان هناك مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا بعض الصور عليها تويتر والتي تفيد باستقبال رسائل نصية من وزارة الموارد البشرية، لقبول طلباتهم في الحصول على الدعم معاش الضمان، في الساعات الأخيرة ليتم الصرف في الشهر المقبل مباشرة بعد القبول، وفي حالة اردت معرفة نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد يمكن اتباع الخطوات الآتية.

يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية.

قم بالدخول علي خدمات الموقع الالكترونية

ثم قم بالضغط علي استعلام نتائج الضمان الاجتماعي المطور

قم بكتابة رقم السجل المدني، قم بتسجيل رقم الضمان الاجتماعي.

ومن ثم قم بذكر رمز التحقق بشكل سليم، أضغط علي كلمة استعلام.

في غضون ثوان تظهر أمامك تفاصيل وقيمة الضمان الاجتماعي المضاف لك.

الضمان الاجتماعي المطور

وفي حالة عدم الموافقة علي طلب التقدم للضمان الاجتماعي المطور، فيكون ذلك بسبب عدم توافق الشروط مع البيانات المقدمة، فقم بإعادة تسجيل البيانات مرة أخري كما هو مذكور في فيديو الشرح أعلاه، وفي حالة تواجد أي استفسار بخصوص صرف الضمان الاجتماعي المطور يمكن كتابة تعليق في أسفل المقال في صندوق التعليقات وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن من قبل فريق التحرير.