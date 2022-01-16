منصة مدرستي تسجيل دخول ورقم الدعم الفني madrasati

منصة مدرستي تسجيل دخول، حيث يستعلم يومياً الكثير من طلاب المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التي قد وفرتها وزارة التعليم بالمملكة، حيث ترغب الوزارة في توفير العملية التعليمية بشكل ميسر بشكل إلكتروني، فقد أصبحت منصة مدرستي المرجع الرئيسي لجميع المقررات الدراسية التي تفرضها وزارة التعليم علي جميع المراحل التعليمية المقررة لجميع الطلاب، وتحرص المنصة علي توفير طريقة صحيحة من أجل حل الواجبات الخاصة بالطلاب وتوفير طرق مناسبة للتواصل مع الطلاب عبر المنصة من أجل تلقي الدروس الخاصة بكل طالب، لذا سنوفر لكم رابط منصة مدرستي تسجيل دخول لجميع الطلاب بالمملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي تسجيل دخول

يستطيع جميع الطلاب المقيدين بمراحل التعليم المختلفة تسجيل دخول منصة مدرستي، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الدخول لأولياء الأمور من أجل تقييم مستوي ذويهم أو للتواصل مع المعلمين، علي أن يتم تسجيل الدخول للمنصة من خلال التفاصيل التالية:

يتم الدخول علي رابط تسجيل الدخول التالي: دخول مدرستي.

الدخول من خلال اختيار حساب طالب أو ولي أمر أو معلم.

الضغط علي تسجيل دخول.

إدخال كلمة المرور واسم المستخدم في المكان المخصص لهما.

ثم الضغط علي دخول للمنصة.

وبذلك يستطيع جميع الطلاب الولوج إلى منصة مدرستي واستخدام جميع خدمات المنصة التي يتم توفيرها بشكل إلكتروني سريع لجميع المستخدمين.

رقم الاتصال بدعم منصة مدرستي

يبحث الكثير من المستخدمين لمنصة مدرستي الإلكترونية عن معرفة طريقة التواصل مع خدمات الدعم الفني، حيث يتم الاتصال بخدمة الدعم الفني من خلال الرقم الخاص بهم التالي: 920033988 حتى يستطيع أي فرد تقديم جميع الأسئلة أو الاستفسار الخاصة بجميع الخدمات المقدمة المقدمة على المنصة، وفي حالة إذا وُجدت أي مشاكل خاصة بالتسجيل، فسوف يعمل فريق الدعم علي تقديم الدعم الكامل الذي يضمن من خلاله صاحب المشكلة حل المشكلة بأسرع وقت وبطريقة صحيحة، ويمكن من خلال الدعم أن يتم التعرف علي تفاصيل التسجيل الإلكترونية والتي يمكن اتباعها من خلال الدعم، ويمكن التواصل مع الدعم من أجل استرجاع كلمات المرور الشخصية في حالة نسيانها من جانب المستخدم للمنصة.