استعلم الآن عن المساعدة السعودية المقطوعة ٢٠٢٢

المساعدة السعودية المقطوعة ٢٠٢٢ من أهم برنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تهتم بتقديم الدعم المالي لكثير من المواطنين بالمملكة، ومن أكثر الفئات استفادة من هذه الإعانات المقطوعة أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ومحدودي الدخل الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الضرورية اليومية، ووضعت الوزارة بعض المعايير والشروط التي يستطيع المواطنين من خلالها الحصول على المساعدة المقطوعة، وهذه الشروط مهمة جدًا لوصول الدعم لمستحقيه، ويتم الاختيار بكل موضوعية وحيادية، ويستطيع أي شخص سعودي التقديم على هذه الإعانات من خلال رابط المساعدات المقطوعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الحصول على هذه الإعانات والأوراق المطلوبة للحصول عليها.

شروط المساعدة السعودية المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط اللازمة للحصول عليها وهى كما يأتي:-

لا يقل السن عن ٣٥ عاماً للشخص المتقدم أثناء التقديم عليها.

الحد الأقصى للإعانات المقطوعة ٣٠ ألف ريال سعودي، وتصرف حسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.

تصرف المساعدة السعودية المقطوعة حسب أسبقية التقديم عليها، ويتم وضع المتقدمين على قوائم انتظار الصرف.

حسب أسبقية التقديم عليها، ويتم وضع المتقدمين على قوائم انتظار الصرف. تمنح مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة في العام للمواطنين السعوديون اللذين لا يحصلون على إعانات أخرى من الحكومة، كما تمنح لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

تصرف مرة كل عامين إذا كان الشخص المتقدم لديه دخل أخر شهري، أو يحصل على إعانات أخرى من الحكومة.

الفئات التي تمنح المساعدة المقطوعة

هناك بعض الفئات اللذين تضعهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قوائم المستفيدين من المساعدة السعودية المقطوعة وهم كما يلي:-

أصحاب الاحتياجات الخاصة من العجزة سواء كان العجز كلي أو جزئي. المطلقات اللذين ليس لديهم مصدر للدخل. كبار السن اللذين ليس لديهم راتب شهري، لا يحصلون على إعانات شهرية من الحكومة. المهجورات اللاتي تركهن أزواجهن ولم يعرفن شيء عنهم، وليس لديهم أي أملاك أو عقارات أو دخل شهري. الأرملة التي ليس لديها معاش من زوجها المتوفي. أصحاب معاش الضمان الاجتماعي السعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة السعودية المقطوعة

حدد الضمان الاجتماعي السعودي الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كالتالي:-