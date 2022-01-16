ماكرون: المفاوضات مع روسيا ضرورية للحد من التوترات فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون "إن استراتيجية الحوار تؤتى ثمارها دائما، ففى أوائل يناير اتفق الجانبان على استئناف عملية التشاور وهذا ما سنفعله فى الأيام المقبلة"، وذلك فى مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

وأشار الرئيس الفرنسى إلى أن "المفاوضات مع موسكو ضرورية أكثر من أى وقت مضى إذا كنا لا نريد الإبقاء على الوضع الراهن الذى يجعل الجميع قلقين بشأن أمننا الجماعى".

وأضاف ماكرون: "واشنطن تقوم حاليا بنفس الشيء الذى كنت أفعله منذ عدة سنوات، إنهم يتحدثون مع الروس وهذه أخبار جيدة".

كما ذكر أن فرنسا وألمانيا تتفاوضان مع روسيا وأوكرانيا فى إطار اتفاقيات مينسك منذ فترة طويلة.

وفى 17 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة ومسودة اتفاقية لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، وجرت المشاورات حول هذه القضية فى جنيف فى 10 يناير الجارى، تلاها اجتماع لمجلس روسيا والناتو فى بروكسل فى 12 يناير وجلسة للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى فيينا فى 13 يناير.