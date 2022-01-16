جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، لم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار أو ضحايا جراء الزلزال. ووفقًا لمعهد أثينا للجيوديناميكا، وقع الزلزال فى تمام الساعة 1:48 بعد الظهر فى بحر إيجه بالقرب من شبه جزيرة جبل آثوس على عمق 19.3 كيلومترًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.