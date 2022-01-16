أسهل طريقة لعمل البصارة المصرية اللذيذة وسر التقلية

تعتبر البصارة من الأطعمة المشهورة، كما أنها من الأطباق المصرية التقليدية الشعبية وخاصة بين الأجيال الأكبر سنا، والتي ترغب غالبية النساء في نقلها إلى أطفالهن، ويستمتع بها الجميع والتي علمتنا إياها جداتنا، وهي وصفة سريعة وسهلة لا تتطلب الكثير من العمل، كما أنها وجبة بسيطة ومنخفضة التكلفة وسهلة التحضير ومكمل غذائي لما تحتويه من فيتامينات ومعادن أساسية للجسم.

مقادير عمل البصارة:

بصل كبيرة

زيت

كوب من الفول المدشش

اربع فصوص ثوم

بقدونس طازج

نعناع جاف

كزبرة جافة

ملح وفلفل

صوص حار

طريقة تحضير البصارة

بعد غسل الفول جيدًا ، انقعها في كمية كبيرة من الماء لمدة ساعة. بعد ذلك سوف نصفي الحبوب وضعيها في برطمان متوسط ​​الحجم نقوم بوضع كمية كافية من الماء لتغطيه بالكامل ونضعه على موقد ساخن نقوم بتقطيع البصل ثم نقلبه مع الفول نقوم بتقليب الفول مع النعناع والبقدونس والفلفل والملح والفلفل واطبخي حتى الغليان. – خففي الحرارة إلى أقل قدر حتي يتم طهي هذا الخليط وذلك حتى يتم نضج الفول بالكامل. باستخدام مطحنة كهربائية، افرمي الخليط على نار عالية حتى يصبح هريسًا ناعمًا وخالي من الحبوب. اتركيها تطهى على نار خفيفة حتى تتكاثف البصارة، ثم ارفعيها عن النار. يتم عمل تقلية البصارة قومي وسخني الزيت في مقلاة صغيرة على نار متوسطة، أضيفي الثوم والكزبرة الناعمة، واستمري في تقليب الخليط لمدة 3 دقائق ، أو حتى يتحول لون الثوم إلى البني المتوسط. أضيفي نصف مزيج الثوم (المقلاة) إلى الباسارا وقلبي جيدًا حتى تمتزج تمامًا. رتبي البصارة على أطباق التقديم ووزعي النصف المتبقي من خليط الثوم فوقها ، ثم ضعيها جانباً في درجة حرارة الغرفة حتى تتماسك.

فوائد البصارة