بتقنية التسارع الزمني.. هكذا انفجر البركان البحري في تونغا

وثقت الأقمار الاصنطاعية بالصور لحظات انفجار بركان أسفل سطح البحر قرب دولة تونغا في المحيط الهادئ، مما تسبب في موجات مد عاتية "تسونامي" في تلك الدولة الجزيرة .

ونشر حساب وكالة "bno news" الإخبارية على "تويتر" شريط فيديو أنتج بتقنية التسارع الزمني يوثق لحظات الانفجار الهائلة، التي حدثت قبل السبت.

وفي الفيديو، تظهر بقعة صغيرة أسفل سطح المحيط الهادئ وسرعان ما تكبر وتتسع إلى مساحات شاسعة واصلت تداعياتها إلى جزيرة ساموا الأميركية.

وتسبب الانفجار في تصاعد أعمدة الدخان في الهواء وعلى ارتفاع حوالي 12 ميلا فوق مستوى سطح البحر.

وباتت السماء فوق تونجا ملبدة بالغيوم السوداء نتيجة الرماد، وفق "رويترز".

وتسببت موجات المد العاتية "تسونامي" في قطع اتصالات الهاتف والإنترنت في تونغا، التي اضطر سكانها إلى الفرار إلى المناطق الجبلية هربا من موجات البحر التي ضربت الساحل.

وثار البركان على نحو متكرر خلال العقود القليلة الماضية لكن ثورانه السبت كان مدويا، للغاية لدرجة أن السكان في مناطق من فيجي ونيوزيلندا البعيدتين قالوا إنهم سمعوا ذلك.