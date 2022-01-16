جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، تنفيذ 45 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الاستهدافات دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصرا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى: مقتل 280 حوثيا وتدمير 30 آلية عسكرية بمأرب والبيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.