لندن: محتجز الرهائن فى كنيس يهودى بتكساس مواطن بريطانى

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "فوكس نيوز" إن المشتبه به الذى قُتل فى مكان الحادث بعد احتجازه رهائن فى كنيس يهودى بمدينة كوليفيل، أمس السبت كان مواطنا بريطانيا، وفقًا مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية.

وقال متحدث باسم المكتب فى بيان "نحن على علم بوفاة رجل بريطانى فى تكساس ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".

وأضافت القناة، أنه ليس من الواضح كيف دخل هذا الشخص إلى الولايات المتحدة أو ما إذا كان لديه خلفية إجرامية.

وذكرت السلطات الأمريكية أن حادث الرهائن الذى استمر لنحو 10 ساعات انتهى مع سلامة الرهائن ومقتل الرجل الذى كان يحتجزهم.

وأفادت الأنباء أن الخاطف دخل المعبد اليوم السبت فى حوالى الساعة 11:30 صباحا (بالتوقيت المحلى). وفى بث مباشر على صفحة المعبد الإصلاحى على فيسبوك سُمع صوته يتحدث عبر الهاتف مع مندوبى الشرطة ويهددهم حال حاولوا دخول المكان.

وهدد الخاطف الشرطة عبر الهاتف قائلا "إذا حاول أحد دخول هذا المبنى، أقول لكم، سيموت الجميع".

وأعلنت شرطة تكساس الليلة أنه تم إرسال ضباط إلى الحى فى كوليفيل بعد حادث احتجاز الرهائن، فيما تم إجلاء السكان من الحى.

وسمع دوى انفجارات ونيران قبل انتهاء الواقعة التى استمرت عشر ساعات. وقد تم الافراج عن الرهائن سالمين، دون أن تتضح بعد ملابسات مقتل الخاطف البريطانى.

ويُزعم أن الرجل طالب بالإفراج عن امرأة باكستانية مسجونة فى مكان قريب بتهمة محاولة قتل أفراد من الجيش الأمريكى فى أفغانستان.

وتقضى تلك المرأة عافية صديقى، حُكما بالسجن لمدة 86 عاما بعد إدانتها فى مانهاتن فى عام 2010 بتهمة سعيها لإطلاق النار على ضباط بالجيش الأمريكى أثناء احتجازها فى أفغانستان قبل ذلك بعامين.

وصديقى هى عالمة أعصاب باكستانية درست فى الولايات المتحدة فى مؤسسات مرموقة، بينها جامعة برانديز ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

فى عام 2008، اعتقلت صديقى من قبل السلطات فى أفغانستان. قال المسؤولون الأمريكيون إنهم وجدوا بحوزتها مذكرات مكتوبة بخط اليد تناقش صنع ما يسمى بالقنابل القذرة، وتوضح مواقع مختلفة فى الولايات المتحدة يمكن استهدافها فى "هجوم يخلف إصابات جماعية".

وخرج الآلاف إلى الشوارع فى باكستان للاحتجاج على إدانتها فى عام 2010.