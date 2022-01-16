اليونان.. تسجيل 17 ألف إصابة جديدة بكورونا و78 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل 17447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو تراجع طفيف، عما تم تسجيله أمس الأول الجمعة وهو 19772 حالة إصابة، طبقاً لما ذكرته صحيفة "كاتيميرني" اليونانية نقلاً عن الهيئة الوطنية للصحة العامة.

كما أعلنت الهيئة أيضاً عن تسجيل 78 حالة وفاة، مقارنة بـ 72 حالة، تم تسجيلها اليوم السابق، وهناك 686 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي، بارتفاع سبع حالات عما تم تسجيله أمس الأول الجمعة.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت البلاد 1632641 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و21809 حالات وفاة. ومن بين المتوفين، كان 95.1%، يعانون من مرض مزمن وكانوا يبلغون 70 عاماً أو أكثر.