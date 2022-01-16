أعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل 17447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو تراجع طفيف، عما تم تسجيله أمس الأول الجمعة وهو 19772 حالة إصابة، طبقاً لما ذكرته صحيفة "كاتيميرني" اليونانية نقلاً عن الهيئة الوطنية للصحة العامة.
كما أعلنت الهيئة أيضاً عن تسجيل 78 حالة وفاة، مقارنة بـ 72 حالة، تم تسجيلها اليوم السابق، وهناك 686 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي، بارتفاع سبع حالات عما تم تسجيله أمس الأول الجمعة.
ومنذ بدء الجائحة، سجلت البلاد 1632641 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و21809 حالات وفاة. ومن بين المتوفين، كان 95.1%، يعانون من مرض مزمن وكانوا يبلغون 70 عاماً أو أكثر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان.. تسجيل 17 ألف إصابة جديدة بكورونا و78 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.