مقتل 10 مدنيين بهجوم مسلح على قرية في بوركينا فاسو

قالت مصادر أمنية ومحلية في بوركينا فاسو، الأحد، بمقتل 10 مدنيين على الأقلّ، السبت، في هجوم نُسب إلى متطرفين، واستهدف قرية نامسيغيان في شمال بوركينا فاسو.

وبحسب الوكالة الفرنسية قال مصدر أمني: في صباح السبت شنّ مسلّحون مجهولون هجوماً دامياً على قرية نامسيغيان في إقليم بام، موضحاً أن «أن الحصيلة الأولية بلغت نحو عشرة قتلى مدنيين»، مشيراً إلى أنها لا تزال قابلة «للارتفاع». وتحدث أحد سكان المنطقة عن حصيلة أولية تبلغ تسعة قتلى على الأقلّ.