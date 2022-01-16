طريقة تجديد الشهادة الصحية بالخطوات أون لاين من أهم ما يبحث عنه الكثيرين في المملكة وخاصة العاملين بالقطاع الغذائي. حيث يتطلب الحصول على الشهادة الصحية. وقد وفرت السلطات إمكانية إتمام الإجراءات بشكل مُيسر من دون الحاجة لإتمام الإجراءات العادية التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين خدماتها للمواطنين.

خدمة تجديد الشهادة الصحية

هي خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الشئون البلدية والقروية عبر منصة بلدي. وتعتبر الشهادة الصحية من المستندات المهمة التي يتم استخراجها العاملين بمجال التغذية سواء بالتداول أو التصنيع وهي مستند مهم ومطلوب للعاملين بالقطاعات المتعلقة بالصحة وتشمل العمالة المنزلية والحلاقات والطهاة وتوفر الشهادة الحماية والطمأنينة تجاه العاملين بمجالات متعلقة بالصحة. ولابد من إصدارها مرة أخرى بعد انتهاء فترة الصلاحية لضمان استمراره في عمله. كما أنها من شروط برنامج دعم صغار مربي الماشية.

طريقة تجديد الشهادة الصحية

تم تقديم الخدمة مؤخرًا بشكل إلكتروني بالكامل من خلال منصة بلدي باتباع الخطوات الآتية:

الدخول لموقع بوابة بلدي

النقر على أيقونة تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية

ثم تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد من خلال بوابة أبشر الرقمية

كتابة اسم المستخدم وتسجيل الدخول والنقر على خدمة بلدي

اختر الشهادات الصحية وانقر على تجديد شهادة صحية ثم استعرض معلومات التجديد

الموافقة على الأحكام والشروط ثم النقر على ابدأ الخدمة واكتب اسم مقدم الطلب ثم رقم الجوال والنقر على تحقق

حدد صفة مقدم الطلب وتظهر لك تفاصيل الشهادة الصحية ثم النقر على التقدم بالطلب

من ثم تقييم الخدمة والنقر على إرسال التقييم

ثم استعرض حالة الطلب من خلال ملفك الشخصي وتظهر لك حالة الطلب في انتظار الكشف الطبي

إتمام إجراءات الكشف وتظهر حالة الطلب بملف المستخدم بانتظار الاجتياز ثم اتمام التثقيف الطبي

يتم تغير حالة الطلب لانتظار الدفع ودفع الرسوم المقررة بأحد وسائل الدفع

بعد الانتهاء من إتمام الإجراءات بعد الدفع تطبع الشهادة الصحية بعد دفع الرسوم المقدرة.

كم مدة صلاحية الشهادة الصحية

تبلغ مدة صلاحية الشهادة الصحية عام واحد من تاريخ الصدور.