تثبيت winning eleven 2022 WE 22 إي فوتبول مجانا للاندرويد مع تحدبث الانتقالات

winning eleven 2022 هي واحدة من أفضل ألعاب كرة القدم من تطوير كونامي المتخصصة في ألعاب الفيديو جيم وتعتبر اللعبة جزء من اجزاء اللعبة الشهيرة PES ويتم أختصار أسم اللعبة إلي WE 2022 ومن أهم ما يميز اللعبة هو صغر حجمها بالنسبة لباقي ألعاب كرة القدم الأخري مثل فيفا أو بيس كذلك تعمل اللعبة بدون الحاجة إلي الاتصال بشبكة الانترنت وباقل الامكانيات وتعتبر اللعبة قديمة نوعا ما لكن تتميز علي كثير من الالعاب الحديثة حيث أنها تعمل علي معظم الأجهزة دون الحاجة إلي مميزات خرافية وسوف نتعرف الأن علي أهم مميزات winning eleven 2022 وعلي العيوب أيضا وطريقة تثبيت اللعبة علي أجهزة أندرويد.

مميزات لعبة winning eleven 2022

طريقة تثبيت لعبة WE 2022 2022