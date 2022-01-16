نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أبشر للتوظيف”الآن إعلان نتائج الجوازات للنساء 1443 ورابط الاستعلام عن أسماء المقبولات المرشحات عبر منصة أبشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بياناً رسمياً حيث حيث تم الإعلان رسميًا عن نتائج قبول الجوازات نساء 1443 لجوازات سفر النساء عبر أبشر ، بالإضافة إلى رابط للاستعلام عن أسماء المقبولين في جوازات سفر النساء 1443، من خلال الدخول عبر منصة أبشر للتوظيف أسماء المقبولات المرشحات في الوظائف الشاغرة لضابطات الجوازات المنصب الشاغر محجوز للنساء اللواتي يستوفين عددًا من المتطلبات التي يجب على جميع المتقدمين استيفاؤها للقبول في الجوازات للنساء 1443 مبدئياً، حيث يتقدم الآلاف من النساء والرجال كل عام. لكي تكون جاهزًا للعمل في أحد الأقسام الخاصة للإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية ، يجب على المتدرب أو المتدرب إكمال سلسلة من الدورات التدريبية الصارمة والشاملة.

رابط الاستعلام نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بالجوازات للنساء 1443

أكدت الإدارة العامة للقبول بأن هذه الوظائف تم طرحها للنساء السعوديات للعمل في الإدارة العامة للجوازات للكادر النسائي، بالتقدم لشغل وظائف عسكرية متنوعة ومهمة في رتب الجنديين، وأوضحت الإدارة أيضًا بأن التعيينات في مناصب نسائية بالمديرية العامة لجوازات المملكة العربية السعودية لمنصب جندي في مطارات المملكة العربية السعودية ومنافذها البرية، وقد تقدم إليها عدد كبير من النساء بناءً على الضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها سابقًا، الأمر الذي أثار اهتمام جميع المتقدمين منذ إتمام عملية التقديم. جوازات سفر النساء من الرتب العسكرية عبر منصة أبشر للتوظيف.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الجوازات نساء 1443

يستطيع جميع المتقدمين في الوظائف الشاغرة لضابطات الجوازات الوظائف التي تم طرحها للنساء السعوديات للعمل في الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية الاستعلام الآن عن نتائج القبول المبدئي لمرشحات الوظائف العسكرية بالإدارة العامة للجوازات نساء 1443عبر منصة ابشر للتوظيف absher.sa من خلال إتباع الخطوات التالية::

الدخول إلي الرابط الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف.

تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال حساب المستخدم.

اختيار الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للنساء في الجوازات.

كتابة جَميع البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة (رقم الهوية ، تاريخ ومحل الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم الهوية، وغيرها من البيانات المطلوبة).

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