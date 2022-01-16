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عمر شويل - جدة تردد قناة ssc الرياضية لمشاهدة نهائي كأس السوبر الأسباني 2022 مجانا بين فريق ريال مدريد وفريق أتليتك بلباو، والذي سيلعب على ملاعب المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض وهو الأمر الذي يعتبر حدث مهم ويعكس مدى قدرة وكفاءة السعودية على أدارة وتنظيم حدث مهم عالمي مث هذه المباراة وأيضا يفتح المجالات المختلفة والاستثمارات وأيضا يساعد على تطور السياحة بشكل كبير داخل المملكة.

تردد قناة ssc الرياضية لمشاهدة نهائي كأس السوبر الأسباني 2022 مجانا

أعلنت قناة ssc المختصة في الأخبار ونقل المباريات الرياضية داخل السعودية على أنها سوف تنقل مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني 2022 مجانا، وبياناتها كالاتي:



اسم القناة: ssc

القمر الصناعي : العرب سات

التردد: 12417

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معمل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني

يواجه فريقي ريال مدريد واتليتك بلباو بعضهما البعض في حدث نهائي كأس السوبر الأسباني والذي سيلعب اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية و الثمانية والنص بتوقيت القاهرة وسيلعب على ملاعب مدينة الرياض داخل المملكة العربية السعودية.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الأسباني 2022 مجانا

يهتم مشجعين الكرة الأسبانية والعالمية لمعرفة القنوات الناقلة للحدث الأهم داخل أسبانيا وهو نهائي كأس السوبر الأسباني 2022 وهى التي سوف يتم بثها عبر العديد من القنوات سواء كانت المحلية أو العالمية بالإضافي إلى المنصات الناقلة للبث الحي عبر شبكة الأنترنت، ولمعرفة كيفية مشاهدة المباراة يرجى اتباع البيانات الخاصة بالترددات الأتية:

المنصات الناقلة للبث الحي عبر شبكة الأنترنت: أعلنت منصة شاهد عبر shaid vip أنها سوف تنقل المباراة الخاصة بنهائي كأس السوبر الأسباني 2022 وذلك لأنها سوف تلعب على الأراضي السعودية.

وذلك لأنها سوف تلعب على الأراضي السعودية. قناة اس اس سي الرياضية.

القنوات العالمية المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الأسباني 2022 مجانا: توجد ثلاثة قنوات تهتم بنقل وأذاعه جميع المباريات الخاصة بأكبر أندية أسبانيا وهما نادى برشلونة ونادى ريال مدير مجانا، وبالتالي سوف تكون من القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الأسباني 2022 مجانا والتي ستلعب بين نادى ريال مدريد ونادى اتليتك بلباو ، ولكى يمكنك متابعة هذه القنوات يجب ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات الأتية:

اسم القناة: TV B SPORT الهولندية.

القمر الصناعي : الهوت بيرد.

التردد: 10834

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

2- اسم القناة: ELEVEN SPORT1 البولندية.

2- اسم القناة: ELEVEN SPORT1 البولندية. القمر الصناعي : الهوت بيرد

التردد: 11487

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: غمودي

3- اسم القناة: التشيك SPORT 1

3- اسم القناة: التشيك SPORT 1 القمر الصناعي : يوتل سات 16 شرق

التردد: 11366

معدل الترميز: 3000

الاستقطاب: عمودي

4- اسم القناة: فارزيش سبورت

4- اسم القناة: فارزيش سبورت التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

وفى نهاية المقال قد استعرضنا موعد المباراة نهائي كأس السوبر الأسباني 2022، وأيضا القنوات الناقلة لها بشكل مجاني سواء محليا أو عالميا وأيضا منصات البث الحي عبر شبكة الأنترنت، وتردد قناة ssc الرياضية.