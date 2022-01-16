الصفدي : أمن السعودية والخليج من أمن بلادنا

دوت الخليج :- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن أمن السعودية والخليج من أمن الأردن .
وأضاف الصفدي في مقابلة مع قناة العربية، أن الأردن يدين هجمات الحوثيين على السعودية وأن عمان تؤيد كل الخطوات التي تدعم استقرار الخليج.
وأكد وقوف بلاده مع السعودية في إيجاد حل للأزمة اليمنية .
إلى ذلك جدد مجلس الأمن شجبه للهجمات على السفن قرب اليمن، وشدد مجلس الأمن في بيان رسمي له على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة .
وشجب مجلس الأمن احتجاز الحوثيين للسفينة الإماراتية "روابي"وطالب الحوثيين بإطلاق سراح السفينة وطاقمها.
ودان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، اختطاف ميليشيات الحوثي السفينة "روابي" التجارية. كما قال مجلس الأمن إن "الهجمات المتصاعدة تمثل تهديداً للأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر".
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