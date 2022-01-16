إيفرتون يعلن إقالة المدرب بنيتز

أعلن إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة المدرب رفائيل بنيتز، اليوم الأحد.
وقال إيفرتون، في بيان: "رحل بنيتز، الذي انضم إلى إيفرتون في يونيو 2021، عن النادي بأثر فوري".
وجاء إعلان إقالة بنيتز بعد يوم واحد فقط من الهزيمة 2-1 أمام نوريتش سيتي لحساب منافسات "البريمرليغ".
يشار إلى أن نادي إيفرتون يحتل حاليا المركز 15 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.
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