إيفرتون يعلن إقالة المدرب بنيتز

أعلن إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة المدرب رفائيل بنيتز، اليوم الأحد.

وقال إيفرتون، في بيان: "رحل بنيتز، الذي انضم إلى إيفرتون في يونيو 2021، عن النادي بأثر فوري".

وجاء إعلان إقالة بنيتز بعد يوم واحد فقط من الهزيمة 2-1 أمام نوريتش سيتي لحساب منافسات "البريمرليغ".

يشار إلى أن نادي إيفرتون يحتل حاليا المركز 15 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.