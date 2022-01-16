مصر.. فرص عمل في ليبيا برواتب تصل لـ20 ألف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أنها للمرة الثانية خلال أسبوع، تقبل طلبات المتقدمين على 37 فرصة عمل، تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصري، للعمل في ليبيا.

يأتي ذلك بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

ونشرت وزارة القوى العاملة المصرية بيانا جاء فيه: "اعتبارا من الأحد وحتى 31 يناير الجاري -للمرة الثانية في خلال أسبوع- يتم قبول طلبات المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل إلي 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة".

وأشارت إلى أنه على الراغبين للعمل بهذه المهن، سرعة تسجيل بياناتهم، وذلك بالدخول على موقع الوزارة.

وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان: "هذه ثاني طلبية استقدام للعمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني (...) لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها".

وأكد "استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا، وإمدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية".

وكشف الوزير عن أن المهن المطلوبة هي 4 أطباء تخصص نساء وتوليد، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، وممرضين اثنين تخصص طوارئ وإسعاف، و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد، و13 ممرضا تخصص جراحة، و10 ممرضين تخصص أطفال، وممرضتين تخصص قابلة قانونية.

وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10سنوات، والسن بين 25 إلى 37 عاما، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة.

وتتراوح الرواتب ما بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي، أي ما يعادل 15 ألفا و505 إلى 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا، حسب الخبرة.