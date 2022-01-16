مقتل 10 مدنيين بهجوم على قرية فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى إنه صباح السبت "شن مسلحون مجهولون هجوما داميا على قرية نامسيجيان فى إقليم بام"، موضحا أن "الحصيلة الأولية التى سجلت أمس (السبت) بلغت نحو عشرة قتلى مدنيين": مشيرا إلى أنها لا تزال قابلة للارتفاع.

وتحدث أحد سكان المنطقة عن حصيلة أولية تبلغ تسعة قتلى على الأقل.