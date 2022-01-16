جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى إنه صباح السبت "شن مسلحون مجهولون هجوما داميا على قرية نامسيجيان فى إقليم بام"، موضحا أن "الحصيلة الأولية التى سجلت أمس (السبت) بلغت نحو عشرة قتلى مدنيين": مشيرا إلى أنها لا تزال قابلة للارتفاع.
وتحدث أحد سكان المنطقة عن حصيلة أولية تبلغ تسعة قتلى على الأقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 10 مدنيين بهجوم على قرية فى بوركينا فاسو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.