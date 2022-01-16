أبو الغيط والمستشارة الأممية بليبيا يؤكدان أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابى

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وشهد توافقاً حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبى، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التى كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخراً.
وأضاف المصدر أن الأمين العام شدّد فى هذا السياق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين من أجل إتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة وصولاً إلى مؤسسات منتخبة.
وأضاف المصدر أن الأمين العام أشار فى حديثه مع ويليامز إلى ضرورة تشحيع المؤسسات الليبية المعنية على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبى فى هذه المرحلة المهمة والبالغة الدقة وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى المنشود.
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