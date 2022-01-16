فيتنام تسجل 15 ألفا و643 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفيتنامية اليوم الأحد، تسجيل 15 ألفا و643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و994 ألفا و829 حالة.

ونقلت صحيفة فن ان اكسبريس عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 129 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و609 حالات.

وقد سجلت فيتنام 68 حالة إصابة بمتحور أوميكرون حتى الآن، جميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن مليون و 727 ألفا و290 حالة.

وقد حصل نحو 3ر72 مليون شخص على جرعات اللقاح الكاملة، في حين حصل 17 مليون شخص على الجرعة الثالثة.