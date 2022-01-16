عاصفة ثلجية قوية تضرب جنوب روسيا

ضربت عاصفة ثلجية نجمت عن رياح قوية مدينة ستافروبول جنوب روسيا، واقتلعت العديد من الأشجار وألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء والسيارات والمنازل.

محافظ إقليم ستافروبول

وأكدت وكالة "رابتلي" أن محافظ إقليم ستافروبول أعلن حالة الطوارئ في المنطقة على خلفية انقطاع الكهرباء في العديد من بلدات الإقليم.

وكانت أعلنت روسيا في وقت سابق حالة الطوارئ جراء تحذير من خدمة الطوارئ الروسية حول خطر حدوث تسونامي في جزر الكوريل بعد ثوران بركان قرب هونجاهاباي قرب مملكة تونجا.

تسونامي روسيا

وحذر المتحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية بحسب "سبوتنيك" من خطر حدوث تسونامي في جزر الكوريل الروسية بعد ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزر تونجا.

وأصدر مركز تسونامي في جزيرة سخالين الروسية تحذيرًا بشأن اقتراب محتمل لجزر الكوريل من موجة تسونامي لا يزيد ارتفاعها على 0.2 متر.

وأكد المركز عدم وجود تهديد لسكان وأراضي روسيا في الوقت الحالي.

كما أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل بسواحل البلاد عقب ثوران بركاني في أرخبيل تونجا بجنوب المحيط الهادي.

وفي الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تسونامي على الساحل الغربي بينما شهدت هاواي وقوع فيضانات.

كما حذرت الهيئة الوطنية لحالات الطوارئ في الشيلي، من احتمال وصول "تسونامي محدود" إلى جزيرة إيستر، وجزر أخرى بعد ثوران البركان.

وغادر سكان أرخبيل تونجا، نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي نجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونجا تونجا هونجا ها اباي، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.

وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع "مثل دوي رعد من بعيد" فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.

وكان أخلى الملك أهو إيتو توبو السادس ملك تونجا قصره عقب اجتياح موجات تسونامي العاصمة نوكوالوفا إثر ثوران بركان هونجاهاباي.

وتونجا أو رسميًّا مملكة تونجا هي أرخبيل ويضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 800 كم مربع بقرب من خندق تونجا في جنوب المحيط الهادئ وتقع في نحو ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي منها 52 جزية فقط مأهولة بالسكان.