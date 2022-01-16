تسوناني اليابان يُغرّق 20 سفينة ويتسبب في نزوح 230 ألف شخص

ضربت موجة تسونامي السواحل اليابانية، اليوم الأحد 16 يناير، على خلفية انفجار بركان في أعماق المياه قبالة مملكة تونجا، أمس السبت، الأمر الذي تسبب بغرق 20 سفينة ونزوح آلاف السكان.

واصطدمت الأمواج التي يزيد ارتفاعها عن الأرض حوالي المتر تقريبا بالسواحل اليابانية متسببة بأضرار كبيرة، خصوصًا في المرافئ والمناطق المجاورة والمأهولة المحاذية للشاطئ بالقرب من جزيرة شيكوكو.

وبحسب تلفزيون "مير 24"، غرقت 20 سفينة كانت متواجدة في المياه الإقليمية اليابانية، فيما أعلنت السلطات اليابانية إجلاء 230 ألف شخص.

وبدورها، حذرت السلطات في تشيلي من حدوث تسونامي في البلاد، ورفع الإنذار إلى المستوى الأحمر في ست مناطق ساحلية، وتم إغلاق الشواطئ، وأمر السكان بإخلاء منازلهم في البلدات الواقعة على الساحل والتوجه إلى مناطق داخلية آمرنة.

وانفجر بركان تحت الماء قبالة تونغا، أمس السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) وأوامر إخلاء في اليابان وتم رصد أمواج مد بالفعل في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.