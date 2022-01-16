هزة أرضية بقوة 5.4 ريختر تضرب شمال اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 5,4 درجة على مقياس ريختر، الأحد، جنوب منطقة جبل آثوس الواقعة شمال اليونان.

وقالت تقديرات المعهد الجيوديناميكي التابع للمرصد الوطني في أثينا إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7 كيلومترات، وامتد تأثير الزلزال إلى إقليم أتيكا، الواقع على بعد 225 كيلومترًا، والذي يضم العاصمة أثينا.

وبلغت قوة الزلزال 5,5 درجة، وعمقه بـ5 كيلومترات، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام يونانية.