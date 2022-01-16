نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقيم 1443 خطوات تسجيل اللقاحات إلكترونيا في السعودية للمقيم والمواطن في المقال التالي
منصة مقيم محصن هي منصه جديدة تم اطلاقها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وهي تخص كل شخص وارد من الخارج إلى داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن الوافد لا يتم السماح له بالدخول إلى السعودية إلا إذا وافقت الحكومة السعودية على دخوله وهذا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وهذا نتج عن قرارات السعودية بشأن عودة الحياة إليها بالتدريج كما كانت ولمن في ظل شروط وقيود معينة، أما موقع منصة فهو يخدم كل وافد ويسهل عليه الدخول إلى السعودية.
دعا المكتب العام للجوازات في المملكة العربية السعودية جميع المواطنين غير السعوديين الوافدين إلى المملكة ، سواء الملقحين أو غير الملقحين ، إلى تسجيل تطعيماتهم في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا على https: // muqeem. sa /
شروط تسجيل الوافدين عبر منصة مقيم محصن.
- يتم التوجه إلى منصة مقيم محصن.
- يقوم الشخص الوافد باختيار الخدمة التي يريدها من بين الخدمات المعروضة.
- يتم تسجيل كل المعلومات التي يطلبها الموقع.
- يجب على المتقدم أن يأكد أنه إنسان وليس روبوت.
- يتم ملئ كل الحقول الفارغة بكافة البيانات التي تتطلبها.
- يتم مراجعة كل الخطوات السابقة والتأكد من صحة كافة المعلومات، ومن ثم النقر على تأكيد.
الوزارة تطلق العديد من الشروط للتسجيل في موقع مقيم محصن.
- القيام بتسجيل كل البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالمتقدم والتأكد من دقتها وصحتها، ومن ثم مراجعتها جيدًا.
- يشترط على المسافر الوافد تلقي جرعتين من اللقاح الخاص بالكورونا من النوع المعتمد داخل المملكة العربية السعودية.
- يشترط على الوافد الذي معه زوجته أو عائلته أن يقوم بالتسجيل لهم من خلال الموقع قبل أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية.
- للتسجيل عبر موقع مقيم محصن يجب أن يكون قبل موعد الذهاب بخمس أيام.
- من بعد الإنتهاء من كل خطوات التسجيل عبر موقع مقيم محصن يقوم الشخص الوافد بتحميل تطبيق توكلنا، والقيام بالتسجيل فيه وهذا من أجل متابعة حالة المسافر صحيًا.
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