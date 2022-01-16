رابط وطريقة تسجيل منصة مدرستي التعليمية madrasati.sa – رقم الدعم الفني

طريقة تسجيل منصة مدرستي التعليمية 1443 حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية موعد العودة الحضورية لطلاب الروضة والابتدائي في المدارس بدءاً من 23 يناير الجاري، وأوضحت أن منصة مدرستي مازالت تعمل بشكل جيد كما هي ولا حقيقة لإتخاذ أي قرار لإيقافها، فيما بدأ عودة عمل الإداريين في المدارس صباح اليوم يليها عودة حضور المعلمين والمعلمات نهاية الأسبوع الحالي، كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والمحافظة على مسافة التباعد بين الشخص والآخر مع ارتداء الكمامة أو الماسكات الواقية، وكذلك منع الفطور الجماعي بين الطلاب من أجل سلامة الجميع.

طريقة تسجيل منصة مدرستي التعليمية

من خلال رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية 1443.

عليك اختيار إحدى الطرق الثلاثة الموجودة في الموقع وهم أما تسجيل حساب مايكروسوفت للأطفال والروضة أما بحساب الكادر التعليمي والطلاب أو بحساب نظام نور ولي الأمر.

ومنها سوف تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك والبيانات.

كما شددت وزارة التعليم على الاهتمام بتهيئة الطلاب نفسياً مع بداية العودة الحضورية للدراسة.

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

من خلال رابط تطبيق توكلنا عليك تحديد بيانات المنصة.

سوف تجدها من أيقونة حسابي والتي منها سوف تجد أسماء المسجلين والتابعين.

ومنها اختر الشخص أو التابع الذي تريد كلمة السر خاصته.

اضغط على كلمة السر ومنها على كلمة إرسال.

سوف تصلك رسالة برمز (كلمة المرور) للشخص الذي اخترته.

وبها تقوم بتسجيل الدخول منصة مدرستي كالمعتاد.

رقم منصة مدرستي الموحد الدعم الفني المجاني

كيف اكلم الدعم الفني منصة مدرستي؟ سؤال يشغل الكثير من المواطنين في السعودية بعد بدء العودة الحضورية للطلاب في المدارس، والاستعلام عن خدمات الدعم الفني منصة مدرستي من خلال الرقم 920033988 وهذا يقوم فريق خبراء المنصة بالرد على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمنصة وكذلك كيفية تسجيل الدخول في حال وجود أي مشكلات سوف يقومون بحلها بإذن الله، وذلك في المواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء.

كما يمكنك التواصل عبر رقم الخط الساخن 19996 وهو يعمل على مدار الأربعة والعشرين ساعة.