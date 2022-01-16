نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 2022.. بلاك بورد الجامعة السعودية الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية، حيث تعتبر الجامعة السعودية أحد أهم الجامعات داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل علي تقديم الكثير من المميزات لجميع الطلاب في المملكة، فهناك العديد من الطلاب التي تبحث عن الجامعات التي تعمل علي تقديم التسهيلات المناسبة لهم وهو ما يتم تقديمه من خلال الجامعة السعودية الإلكترونية لجميع الطلاب، ويبحث العديد من الطلاب عن طريقة التسجيل الإلكترونية التي من خلالها يتم الانضمام الي الجامعة من أجل متابعة العملية الدراسية عن بُعد، لذا سوف نوفر لكم رابط التسجيل الرسمي في الجامعة السعودية الإلكترونية لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية.

التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 2022

يستطيع جميع الطلاب التسجيل في الجامعة الإلكترونية السعودية من خلال طريقة إلكترونية سهلة، تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي منصة التسجيل التالية: الجامعة السعودية الإلكترونية.

يجب الضغط على تسجيل طلب جديد.

إدراج جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يجب رفع جميع المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على تبويب “متابعة”.

يجب علي الطالب أن يقوم بتحديد المقرر الدراسي الخاص به.

الضغط علي “متابعة”.

تحديد درجة الفصل الدراسي ثم تسجيل البيانات التالية (اسم المستخدم كاملاً، العنوان، تسجيل البيانات التي تخص مؤهل الثانوية، محل الميلاد).

يجب أن يتم اختيار التخصص المراد الالتحاق به.

الضغط على تبويب “متابعة”.

وأخيرًا يتم الضغط علي إرسال الطلب.

سداد رسوم الجامعة الإلكترونية

وضحت إدارة الجامعة بأن سداد الرسوم سوف يكون متاحًا بعد قيام المستخدم بإتمام التسجيل، وفي حالة عدم سداد القيمة المستحقة للفصل الدراسي الذي يتم التسجيل به خلال الفترة الخاصة بالسداد فسوف يتم حذف التسجيل بشكل آلي من جانب الجامعة، وقد أرشدت الجامعة بأنه سوف العمل علي تطبيق احتساب ضريبة القيمة المضافة علي الرسوم الدراسية المحددة، علي أن يتم السداد من خلال موقع الجامعة أيضًا.

بلاك بورد الجامعة السعودية الإلكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية قد عملت علي تزويد الرخص الخاصة ببرنامج البلاك بورد التابع للجامعات الأهلية في المملكة، وذلك من بين المشروع الخاص بالرخصة الوطنية الموحدة الذي يخص نظام إدارة التعليم، ويعمل هذا التزويد علي دعم إجراءات التحول الرقمي بقطاع التعليم بشكل عام، وتحسين موقع المملكة بعملية التنافس العالمي الذي تحدده الوزارة خلال الفترات القادمة.