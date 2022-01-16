تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022 وأهم مميزات التحديث الجديد

تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022، تعتبر لعبة ببجي من الألعاب التي يعشقها الكثير من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، حيث قام أكثر من مليار شخص بتحميل تلك اللعبة وتنزيلها على كافة الأجهزة الأندرويد والآيفون والايباد، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، وتتميز هذه اللعبة بأنها من أفضل الألعاب التي تحتوي على الكثير من المغامرات والاكشن، وتحتاج إلى شراء الكثير من الأسلحة لاستخدامها في القتال، والانتصار على الأعداء، والجدير بالذكر أن هذه اللعبة حصلت على مستوى متقدم عن الكثير من الألعاب الأخرى لما تحتوي على الكثير من الخطط والمغامرات التي لم توجد في لعبة أخرى، وسوف نعرض لكم بالتفصيل عن كيفية تنزيل التحديث الجديد من لعبة ببجي لعام 2022.

تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022

يتطلب تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022 مساحة كبيرة لتنزيل اللعبة، بالإضافة إلى الاتصال الدائم بالإنترنت للاستمتاع باللعبة، وليتم تنزيل اللعبة على الأجهزة الكمبيوتر أو أجهزة المحمول يتطلب الآتي:

الدخول على متجر جوجل بلاي ويتم كتابة اسم اللعبة في شريط البحث.

يتم الضغط على كلمة تثبيت وانتظار التحميل.

يتم ظهور أيقونة افتح اللعبة اضغط عليها.

يمكنك بعد ذلك الاستمتاع بالتطويرات والاضافات الجديدة.

المميزات الجديدة لعبة ببجي لعام 2022

يوجد العديد من المميزات التي تتميز لعبة ببجي لجذب انتباه اللاعبين ويشعرون باستمتاع أكثر، وتتمثل المميزات في الآتي:

تم إضافة تطويرات في التصوير الافتراضي حيث وصل إلى 660 دورة ويتم ذلك في الدقيقة.

إضافة خاصية تعمل على تتبع الرصاص مدى تأثيره.

تم إضافة ملاهي لقضاء وقت ممتع ومميز.

أضيفي أسلحة جديدة لمواجهة الأعداء والانتصار عليهم.

يمكن للاعب الاستمتاع باللعب دون أي ضغوطات.

كما يضم هذا التحديث العديد من التحسينات.

عمل التحديث الجديد على إضافة بعض الشخصيات الجديدة مثل شخصية سوبر مان والذي يحمل شعار (لا عودة للديار) والرجل العنكبوتي.

من مميزات اللعبة أيضاً إضافة قائمة جناح جديدة.

بهذا نكون قد ذكرنا لحضراتكم مميزات لعبة ببجي بعد التحديث الجديد 2022، وكيفية تنزيلها وتثبيتها على الكمبيوتر والهواتف، بالإضافة إلى أنه يمكنك تنزيلها بشكل مجاني بعد التحديثات الأخيرة.