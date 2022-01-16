عروض ومميزات متجر شى ان بالسعودية وتخفيضات تصل الى 50 بالمئة على معظم المنتجات

شركة شي غن الخاصة بالتجارة في الأزياء الصيني وكذلك الإكسسوارات ومنتجات العناية بالبشرة والشعر وكذلك الشنط والأحذية وهذه الشركة تم إنشائها منذ عام 2008 وتوغلت في الكثير من الدول الموجودة في العالم ومن ضمن تلك الدول المملكة العربية السعودية فهي تحمل كل البرندات والماركات المميزة لكل عشاق الذوق الراقي، ويتم اختيار المنتجات إلكترونيًا ومتاح الشحن في كل أنحاء السعودية.

مميزات شي إن الموجودة بالمملكة العربية السعودية.

الموقع متميز بكثرة اللغات الموجودة به حيث يعمل على دعم اللغة العربية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية. يتم الدخول إلى الموقع ببساطة ودون أي تعقيدات وكذلك انتقاء كل مايناسبك ويتم الدفع بالعملة السعودية. يوجد بها العديد من الموديلات المصممة حيث تماثل البراندات العالمية ولكن بسعر مناسب. في حال كان قيمة المقتنيات المطلوبة من شي إن بلغ 484 ريال سعودي فيتم الحصول على المنتجات دون دفع أي تكاليف خاصة بالشحن. تتعدد طرق الدفع في شي إن حيث متاح الدفع فوري وكاش ومتاح أيضًا الدفع عن طريق Paypal، أو من خلال بطاقة الإئتمان حسب مايناسب كل عميل. متاح من شي إن استرجاع المنتجات التي تم شرائها ولكن خلال أسبوعين من استلامها. يمتاز متجر شي إن بالشحن الفوري دون أي تأخير. يعمل المتجر بكل جهده اتجاه تخفيض الأسعار فك عميل يجد السعر الملائم له.

طريقة التواصل المباشر مع شركة شي إن.