وظائف أرامكو 2022 تعرف على التخصصات المطلوبة للتوظيف للنساء والرجال والراتب المتوقع

شركة أرامكو العربية السعودية هي شركة تخصصها قطاع البترول والطاقة والغاز الطبيعي وكافة الأعمال المرتبطة بتكرير وشحن وتوزيع الطاقة للبترول ومشتقاته وتعد متحكم رئيسي في اسعار الوقود لما لها من شعبية واسعه وإثبات لنفسها، فهي تعتبر من أفضل وأهم الشركات الخاصة بالوقود في المملكة العربية السعودية ويتواجد بها مجموعة من أعلى الكفاءات في مختلف المجالات التي تحتاجها الشركة وفي تلك الفترة تعلن شركة أرامكو عن احتياجها لبعض التخصصات للعمل بالشركة.

الوظائف والمجالات التي تحتاج إليها أرامكو في المملكة العربية السعودية.

مجال القطاع الهندسي تحتاج الشركة لكثير من التخصصات الهندسية والتي من بينها البترول، والكيمياء، والميكانيكا، والكهرباء، والمدني والصناعي.

كما تحتاج الشركة تخصصات مجال الكمبيوتر والتقنية الحديثة البرمجيات وأمن المعلومات وغيرها من المجالات الأخرى.

تحتاج إلى مجموعة ليعملو في المجال التجاري من حيث المحاسبة وإدارة الأعمال.

وظائف قانونية في مختلف تخصصاته وقطاعاته.

مجال العلوم المتنوعة من علم البحار، والطاقة، وعلوم البيئة.

ومختلف التخصصات التي تطلبها الشركة من علاقات عامة واتصالات وعلوم سياسية وغيرها من مختف القطاعات الأخرى التي تحتاج إليها شركة أرامكو.

رواتب التخصصات العاملة في شركة أرامكو.

يوجد في شركة أرامكو الكثير من التخصصات ولكل تخصص راتب خاص به وتبدأ الرواتب داخل الشركة من ألف ريال وحتى 160 ألف ريال.

الحاصل على ماجيستير في المجال الصحي يكون راتبه 30000 ريال. الحاصل على دبلومة في العلوم التربوية يأخذ راتب اربعين ألف ريال. الموظف الحاصل على ماجيستير صناعات انتاجية يأخذ راتب قدره أربعين ألف ريال. الموظف الحاصل على ماجستير صحافة واعلام يصل دخله غلى 30060 ريال سعودي. أما عن حملة بكالوريوس في أي كلية يصل راتبه الشهري من الشركة إلى 17178 ريال. وحملة الدبلومات العالية يصل راتبهم الشهري إلى 12577ريال.

من بين جميع الأهداف الاجتماعية التي عملت شركة أرامكو للبترول على تحقيقها في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية ، دعم المرأة وتمكينها من العمل في مناصب مختلفة في هذه الشركة ، وكذلك تقديم برامج تدريبية متنوعة للعديد من الفتيات في المستوى الجامعي لإعداد الجميع للعمل. في شركة تحتاجها حقًا ، وتعتمد الشركة بشكل كبير على الخبرات والمهارات التي يمتلكها الناس ، بغض النظر عن الجنس ، لم تكن مشاركة المرأة في العمل الفني والهندسي في أرامكو مقبولة اجتماعيًا في المملكة لسنوات عديدة.