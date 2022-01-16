للشباب السعودي.. شروط قرض الأسرة بنك التسليف بالسعودية 2022

زادت عمليات البحث نحو الاستعلام عن قرض الأسرة بنك التسليف لذلك يسعى جاهدا بنك التسليف السعودي تسهيل الأمور الأسر بالمملكة السعودية من خلال تزويدهم بخدمات القروض تختلف القروض التي يقدمها هذا البنك هناك قروض زواج وهناك الأسرة وقروض الترميم وقروض الضمان الاجتماعي وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل.

بنك التسليف السعودي

يقدم بنك التسليف السعودي مجموعة من المزايا لجميع الفئات التي تعيش في المملكة العربية السعودية، وخاصة أولئك الذين يحملون الجنسية السعودية، على شكل قروض بنكية تهدف إلى تخفيف عبء الحياة على الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط ​​في المملكة، وقد أدى ذلك إلى انتشار اسم البنك على نطاق واسع بين المواطنين بسبب الخدمات التي يقدمها للمواطنين من حيث الإقراض، وقد أعلن بنك التسليف السعودي مجموعة من الشروط التي من شأنها أن تساعد المواطن السعودي على الاستفادة من هذه القروض بشكل خاص قرض الأسرة.

شروط قرض الأسرة بنك التسليف السعودي

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

ألا يكون مقدم الطلب مدينًا للبنك بقرض آخر.

إذا كان مقدم الطلب قد سبق منحه قرضًا، فيجب عليه تحديد قيمة القرض السابق وتاريخ الحصول عليه.

إذا كان مقدم الطلب قد حصل مسبقًا على القرض وسدده بالكامل خلال عام واحد ، فيحق له الحصول على قرض آخر بعد عام واحد، ولكن في حالة التأخير في سداد القرض السابق ، يجب عليه الانتظار لمدة في ثلاث سنوات على الأقل قبل التقديم بطلب للحصول على قرض جديد.

ألا يزيد نصيب الأسرة عن 2000 ريال سعودي.

إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة ، فيحق لها التقدم بطلب للحصول على قرض الأسرة.

يعتبر الصبي أو الفتاة دون سن 24 عامًا فردًا من أفراد الأسرة فقط إذا كان عاطلاً عن العمل أو غير متزوج.

يتم احتساب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كأفراد في الأسرة بغض النظر عن العمر، بشرط أن يكونوا عاطلين عن العمل أو متزوجين.

يتم تضمين الأطفال الأيتام الذين هم تحت رعاية رب الأسرة في الأسرة إذا كانوا تحت إشراف الوزارة.

يجب تقديم المستندات والوثائق اللازمة.

الإجراءات المطلوبة للحصول على القرض

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لبنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعي.

انقر فوق حقل التسجيل الجديد ، ثم املأ البيانات المطلوبة.

يتحقق البنك من صحة البيانات التي يسجلها مقدم الطلب ومقارنتها ببيانات المواطن في مركز المعلومات الوطني.

انتظر رسالة التأكيد على الهاتف الذي قمت بتسجيله في الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

ثم يكمل المواطن البيانات المطلوبة لتقديم طلب قرض.

يقوم النظام بترتيب موعد للمواطن لإرسال المستندات المطلوبة بالبريد.

بعد ذلك يتم النظر في الطلب لدى البنك ومن ثم يتم تحويل مبلغ القرض إلى حساب المواطن المصرفي.

أما الاشتراكات فتتم تحصيلها من خلال نظام خاص للدفع أو الاستقطاع من راتب المواطن إذا كان موظفاً حكومياً.

وقالت إدارة البنك إنه يتم طرح أكثر من 660 ألف قرض من خلال البنك، بنحو 27 مليار ريال، بسعر صرف ثمانية عشر ألف قرض شهريًا ، تقسيط ما يقارب 800 مليون ريال بعد ثلاثين يومًا، بالإضافة إلى ذلك تبدأ الأقساط الشهرية من 300 ريال إلى 1000 ريال حسب حجم القرض الذي حصل عليه المواطن ، وقد تبنى بنك التسليف السعودي مؤخرًا قائمة قروض اجتماعية تضمنت رفع الحد الأقصى للأجور للمواطن المقترض إلى 10000 ريال بدلاً من 8000 ريال.

الاستعلام عن قرض الأسرة من بنك التسليف

الوصول إلى الرابط الإلكتروني لبنك التسليف.

أدخل رقم حالتك الاجتماعية في الحقل ثم انقر على كلمة البحث ثم انتظر ظهور النتيجة.

سيتم إرسال رسالة تحتوي على كلمة المرور إلى هاتفك المحمول.

أدخل كلمة المرور في الحقل المقدم ثم اتبع التعليمات.

الاستعلام عن الأقساط برقم الهوية أو السجل المدني

من موقع البنك انتقل إلى صفحة رقم حسابك لسداد الأقساط.

أدخل بطاقة الهوية أو رقم الحالة الاجتماعية ، ثم انقر فوق “موافق”.

بعد الضغط على الزر “موافق”، ستظهر جميع التفاصيل التي تريد معرفتها، بدءًا من رقم الطلب ونوع القرض واسم مالكه، وهكذا.

على جانب الصفحة أيقونة أقساط اضغط عليها، سيظهر جدول يحتوي على رقم القسط وتاريخ السداد وقيمة الأقساط المتبقية.

شروط قرض الزواج