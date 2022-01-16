السفيرة الأمريكية في لبنان: لا مخاوف من عقوبات على الاتفاقيات مع الأردن ومصر

دوت الخليج :- أبلغت الولايات المتحدة، لبنان، أنه ينبغي ألا تساورها أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية فيما يتعلق بخطط تسلم إمدادات من الطاقة من دول في المنطقة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة.

وورد في بيان من مكتب رئيس الوزراء أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا سلمت ميقاتي كتابا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية "أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية فيما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر".

أضافت السفيرة "لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً إلى الأمام وحدثاً رئيسيا، في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

رويترز