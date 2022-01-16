ليفربول يحقق فوزا "مريحا" بغياب صلاح وماني

حقق ليفربول فوزا مريحا على ضيفه برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، من دون الحاجة لنجميه محمد صلاح وساديو ماني.

وانتصر ليفربول بنتيجة 3-0، وقدم أداء قويا، أمام برينتفورد، على استاد أنفيلد، مساء الأحد، وحافظ على حظوظه باللحاق بالمتصدر مانشستر سيتي.

وسجل لليفربول البرازيلي فابينيو والإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين والياباني تاكومي مينامينو.

وبالرغم من غياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، لم يعاني هجوم "الريدز" كثيرا، وقدم أداء مثيرا.

واعتمد ليفربول على ثلاثي هجومي مكون من البرتغالي ديوغو جوتا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو والياباني تاكومي مينامينو.