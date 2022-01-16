السعودية.. انطلاق فعاليات تمرين "أمن الخليج العربي 3"

انطلقت في مدينة بقيق شرقي السعودية فعالياتُ التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3" الذي تشارك فيه جميعُ دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف تمرين "أمن الخليج العربي 3 إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وتشارك القوات والوحدات الشرطية من دولة الإمارات من خلال فرقها المجهزة بهدف تعزيز العمل المستمر من أجل تطوير العمل الشرطي وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الأزمات والطوارئ بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات والمنافع وأفضل الممارسات المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقدم قائد التمرين اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني في حفل الانطاق الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لفعاليات تمرين أمن الخليج العربي 2، معلناً بعد ذلك عن انطلاق التمرين بهمم عالية وتوكل صادق، متمنياً النجاح للتمرين وتحقيق أهدافه في حفظ الوطن الخليجي وتعزيز أمنه.
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