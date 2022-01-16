تسونانى اليابان يغرق 20 سفينة ويتسبب بنزوح 230 ألف شخص «فيديو»

جدة - نرمين السيد - واصطدمت الأمواج التى يزيد ارتفاعها عن الأرض حوالى المتر تقريبا بالسواحل اليابانية متسببة بأضرار كبيرة، خصوصا فى المرافئ والمناطق المجاورة والمأهولة المحاذية للشاطئ بالقرب من جزيرة شيكوكو.

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، غرقت 20 سفينة كانت متواجدة فى المياه الإقليمية اليابانية، فيما أعلنت السلطات اليابانية إجلاء 230 ألف شخص.

وبدورها، حذرت السلطات فى تشيلى من حدوث تسونامى فى البلاد، ورفع الإنذار إلى المستوى الأحمر فى ست مناطق ساحلية، وتم إغلاق الشواطئ، وأمر السكان بإخلاء منازلهم فى البلدات الواقعة على الساحل والتوجه إلى مناطق داخلية آمرنة.

وانفجر بركان تحت الماء قبالة تونجا، أمس السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحرى عاتية (تسونامى) وأوامر إخلاء فى اليابان وتم رصد أمواج مد بالفعل فى عدد من جزر جنوب المحيط الهادى، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى موجات تقتحم بيوتا على الساحل.