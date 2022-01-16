إلغاء أكثر من ألفى رحلة فى المطارات الأمريكية خوفا من عواصف ثلجية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع ذا هيل، فإن 2280 رحلة طيران كانت مقررة اليوم الأحد، قد تم إلغاؤها اعتبارًا من ليلة السبت.

وألغى مطار شارلوت دوجلاس الدولى فى نورث كارولينا 90 % من رحلاته اليوم الأحد، فيما ألغت رالى دورهام، الواقعة أيضًا فى نورث كارولينا، 59% من رحلاتها، بينما ألغت كل من أمريكان إيرلاينز وبى إس إيه إيرلاينز أكثر من 400 رحلة جوية مقررة ليوم الأحد حتى ليلة السبت.

يأتى ذلك فيما أعلنت أربع ولايات حالة الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية نهاية الأسبوع.

وتوقعت السلطات أن تؤثر العاصفة الثلجية على عدد من الولايات، بما فى ذلك نورث وساوث كارولينا وجورجيا وفيرجينيا، عندما تضرب شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، مع تحذيرات من العاصفة الشتوية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (إن دبليو إس) سارية المفعول حتى يوم الاثنين.

وأعلنت هذه الولايات الأربع حالات الطوارئ قبل العاصفة، وتشير التوقعات إلى أن تساقط الثلوج قد يصل إلى 18 بوصة فى بعض المناطق الجبلية فى المنطقة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "انتشار الثلوج والجليد فضلا عن الرياح القوية" عبر الساحل الشرقى.