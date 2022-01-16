ليتمكن من العودة لمنزله.. الأمير هارى فى معركة قانونية لدفع تكاليف حمايته

جدة - نرمين السيد - قدم الأمير هارى، طعنا ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية بعدم السماح له شخصيا بدفع تكاليف حماية الشرطة لنفسه ولعائلته أثناء وجوده فى المملكة المتحدة,





وقال ممثل قانونى عن الأمير، إن "هارى يريد إحضار ابنه آرتشى وابنته ليليبت للزيارة من الولايات المتحدة، لكنه وعائلته "غير قادرين على العودة إلى منزله لأنه خطير للغاية.

ويأتى ذلك فى أعقاب حادث وقع فى لندن فى صيف عام 2021 عندما تعرض أمنه للخطر بعد أن طارد مصورون سيارته أثناء مغادرته مناسبة خيرية.

وقال الممثل القانونى لهارى إن "الدوق يريد تمويل الأمن بنفسه، بدلا من مطالبة دافعى الضرائب بسداد الفاتورة"، حيث يرى الأمير أن "فريق الحماية الخاص به فى الولايات المتحدة ليس لديه ولاية قضائية كافية فى الخارج أو الوصول إلى معلومات المخابرات البريطانية اللازمة للحفاظ على أمان عائلة ساسكس".

وقال الممثل القانونى للدوق فى بيان لوكالة "PA"، "ستظل المملكة المتحدة دائما منزل الأمير هارى ودولة يريد أن تكون زوجته وأطفاله آمنين فيها، ومع عدم وجود حماية الشرطة، تأتى مخاطر شخصية كبيرة للغاية".

وأضاف الممثل: "يمول دوق ودوقة ساسكس شخصيا فريقا أمنيا خاصا لعائلتهما، ومع ذلك لا يمكن للأمن أن يكرر الحماية الشرطية اللازمة أثناء وجوده فى المملكة المتحدة.. فى غياب مثل هذه الحماية، لن يتمكن الأمير هارى وعائلته من العودة إلى منزله".

وقال ممثلوه القانونيون إن الترتيبات المتخذة لا تمنح الأمير مستوى الحماية الذى يحتاجه أثناء زيارته لبريطانيا، مؤكدين أن الحكومة رفضت فى السابق عرضين لدفع تكاليف حماية الشرطة، وأن الهدف من تلك القرارات الحكومية غامض وغير متسق، وفشل فى مراعاة المخاطر الكاملة".