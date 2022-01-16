المفوضية الأفريقية: إجراء 91 مليونا و575 ألف اختبار لترصد فيروس كورونا

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي إجراء 91 مليونا و575 ألف اختبار في مسعى لرصد وعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأظهرت البيانات الإحصائية اليومية الصادرة عن "المراكز الأفريقية" تسجيل إجمالي إصابات الفيروس التاجي بالقارة السمراء 10 ملايين و201 ألف شخص، و232 ألفا و770 وفاة وسط تعافي 9 ملايين و89 ألف شخص.

وأكدت "المراكز الأفريقية" بلوغ نسبة تحصين سكان القارة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى 10.1 % فيما حصل 15 % على جرعة واحدة و0.44 % على جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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