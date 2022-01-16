بريطانيا: تسجيل 70 ألف إصابة بكورونا

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بأنه تم تسجيل 70 ألفا و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 15 مليونا و217 ألفا و280 إصابة.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه تم تسجيل 88 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 151 ألفا و987 وفاة.

ووسعت إنجلترا نطاق الفئات العمرية المسموح لها بتلقي جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتشمل أولئك الذين يبلغون من العمر 16 و17 عامًا، وذلك بعد أن أعطت السلطات الصحية أكثر من 30 مليون جرعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

كان أكثر من 600 ألف مراهق في الفئة العمرية الأقل قد تلقوا جرعتهم الثانية، وهناك 40 ألف مراهق فقط سيكونون مؤهلين على الفور لتلقي الجرعة المعززة، حيث هناك حاجة إلى فاصل زمني لثلاثة أشهر بعد إعطاء الجرعة الثانية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم إقرار برنامج التطعيم لهذه الفئة العمرية لأول مرة في أغسطس 2021.

ولجأت الحكومة إلى تعزيز برنامجها للجرعات المعززة بدلًا من فرض إغلاقات جديدة للتعامل مع تفشي متحور أوميكرون، الذي أصاب نحو 250 ألف شخص في يوم واحد في يناير.

ويشكل هذا الرقم خمسة أضعاف العدد في نفس الوقت من عام 2021 عندما كان متحور دلتا متفشيًا.

كما تزايد معدل دخول المستشفيات والوفيات، لكنه يظل أدنى من ذروة العام الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.