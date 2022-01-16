تقديم طلب مساعدة مالية مؤسسة محمد بن راشد الخيرية mbrch.gov.ae وطرق التواصل

تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية التي تقدم مجموعة متنوعة من المساعدات الطبيعية والمادية للناس من جميع الجنسيات، كما تقدم المؤسسة برامج متعلقة بالصحة لجميع مواطني الإمارات، وبرامج تعليمية لجميع الأطفال غير القادرين على التعلم في بيئة طبيعية، والمشاريع الموسمي ، والطعام والبطاقات التموينية، وكل هذا موجه لمن يستوفي جميع المعايير والمؤهلين، حيث تسعى لتقديم يد العون لهم بشكل كبير نتيجة لذلك، سيزودك بمعلومات مفصلة حول كيفية التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد الخيرية، بالإضافة إلى جميع معلومات الاتصال الضرورية التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

وضعت مؤسسة محمد بن راشد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتمكن الشخص من تقديم طلب مساعدة للمؤسسة ، وهذه الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى موقع المؤسسة على الإنترنت عبر رابط مؤسسة محمد بن راشد على الإنترنت.

اتخاذ قرار استخدام الخدمات الإلكترونية.

حدد القائمة التي تظهر.

حدد طلب المساعدة.

املأ الفراغات بالمعلومات المطلوبة.

لقبول الشروط ، انقر هنا.

بعد الانتهاء، انقر فوق إرسال طلب.

شروط الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

رب الأسرة هو الشخص الوحيد المخول بتقديم طلب المساعدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما يجب إرسال نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية.

أن تكون مدة إقامة الوافد قانونية ومشروعة.

لطلب المساعدة، أدخل رقم الهاتف المحمول للمتصل.

برنامج المساعدة الطبية لا يغطي المواليد.

في حالة فقدان أي من الأوراق المطلوبة يتم رفض الطلب.

مطلوب أوراق صالحة وصالحة وملونة.

في معظم الحالات، يتم قبول الرد أو رفضه خلال إطار زمني مدته أسبوعين.

طرق التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

يمكن للأشخاص القيام بالتواصل مع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد ويتم ذلك بعدة طرق: