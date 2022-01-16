نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي براتب 2000 ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب يصل إلى مليون ونص في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين عن أفضل عرض تمويلي يوفر لهم مبلغ مالي مناسب لشراء لوازمهم أو سداد ديونهم، أو دفع مصاريف المدارس، أي كان ما يحتاجون إليه فهم يريدون أخذ المال ولكن عن طريق الاقتراض وذلك لسداد القرض بقسط بسيط كل شهر، يتم أخذه من الراتب الشهري أو من العميل إذا كان التمويل بدون تحويل راتب، فهناك بنوك وشركات توفر التمويل بدون تحويل راتب في حين البعض الأخر لا يوفق على التمويل ألا أن يكون بتحويل الراتب إلى البنك، وهذه وفق بعض الشروط المعلن عنها، ولكن من خلال شركة إمكان سوف تحصل على تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل راتب، تيسير على المواطن أن يحصل على كل ما يحتاج إليه بدون تعقيدات.

قرض شخصي بدون كفيل

بأقل فائدة سوف تحصل على قرض شخصي بدون كفيل ومن غير تحويل راتب، قرض بدون مقدم وبدون كفيل، كما أنه متاح لجميع الموظفين داخل المملكة العربية السعودية وللمتقاعدين أيضاً وهناك بعض من الشروط التي يجب توافرها لكي تحصل على التمويل في أسرع وقت، قرض للعاطلين عن العمل 120 ألف ريال نقدي، وهناك عدة شركات تمويلية من أهمها هي شركة إمكان التي توفر لك أقوى العروض التمويلية والتي من بينها التمويل الميسر، والتمويل الإضافي، وتمويل المشتريات، والتمويل التأجيري للسيارات، فيمكنك التوجه إلى الموقع الإلكتروني والحصول على التمويل المناسب لك.

شروط الحصول على قرض إمكان

يجب أن يكون الراتب للموظفين لا يقل عن 2000 ريال وللمتقاعدين 1900 ريال، و5000 ريال للموظفين بالقطاع الخاص، فلا يقل الراتب عن النسبة المذكورة، ويمكنك أن تحصل على التمويل الميسر والذي يبدأ من 2000 ريال وحتى 50 ألف ريال، قرض للمتقاعدين بدون كفيل، وهناك التمويل الميسر وهذا يبدأ من 5000 ريال وحتى مليون ونصف ريال بفترة سداد تصل حتى 60 شهرا وتبدأ من 12 شهرا، كما يجب أن يكون العمر لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما وتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك للتأكد من هوية المتقدم لطلب التمويل، كما أن الخدمة بجهة العمل تكون ما بين شهر إلى 6 أشهر، وتكون لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي شهر واحد لمن يحول راتبه إلى مصرف الراجحي، أما من لا يريد تحويل الراتب فيكون ثلاثة أشهر، أما للقطاع الخاص فيجب أن تكون الخدمة 6 أشهر.

طريقة طلب قرض إمكان من الهاتف

إذا أعجبك التمويل واحتجت أن تحصل على قرض إمكان فلن تواجه إي صعوبات أو تعقيدات، فسوف تحصل على القرض وسيتم تحويل الأموال إليك في أسرع وقت من خلال ضغطة زر فقط من هاتفك أختر تطبيق إمكان وتقدم بطلبك وكتابة البيانات جميعها المطلوبة، ثم إرساله وسوف يتم التأكد من هويتك وسيتم الموافقة إرسال المبلغ النقدي على هاتفك في نفس الوقت، وسوف تحصل على تمويلك الشخصي، وتقم بالتقسيط المريح على أطول فترة من أختيارك، كما يمكنك الحصول على القرض من خلال الاتصال على خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001240251 أو دخول الموقع الإلكتروني لشركة إمكان.