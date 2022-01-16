منصة العمل الحر 1443 خطوات الحصول على وثيقة العمل الحر فى المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تقوم بتوفير الوثيقة الخاصة بالعمل الحر وهذه الورقم موثقة ورسمية ومن خلالها يتم الحصول على الخدمات بسهولة، ومن خلالها يسهل إيجاد فرص عمل لمختلف الشباب في مختلف المجالات والقطاعات والتي بدورها تناسب العديد من الأفراد وتعمل على التشجيع لقيام المشروعات العامة في المملكة العربية السعودية والحصول من خلالها على فرص عمل.

الخطوات التي من خلالها يمكن الحصول على وثيقة عمل حر.

التوجه من خلال الإنترنت إلى منصة العمل الحر.

يتم النقر على أمر إصدار وثيقة عمل الآن.

يقوم الشخص المتقدم بكتابة العمل الذي يريد أن يحصل عليه ويمارسه.

يقوم المتقدم بكتابة كل البيانات والمعلومات التي تخصه من خلال الموقع.

يتم مراجعة صحة ودقة المعلومات التي تم تسجيلها.

يجب تقديم كل الاوراق والمستندات المطلوبة وتحميلها عبر الموقع.

النقر على خيار إصدار الوثيقة.

بعد اتمام المطلوب يتم مراجعة الطلب المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية.

وزارة الموارد البشرية السعودية تطلق العديد من الشروط للحصول على وثيقة عمل حر.