نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نقل الكفالة في النظام الجديد إلكترونيا عبر موقع وزارة العمل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط نقل الكفالة في النظام الجديد ، شروط نقل الكفالة في نظام العمل الجديد هي ما سوف نشرحه لحضراتكم اليوم في هذا المقال علي موقع ثقفني حيث يمكن للمقيمين والوافدين وكذلك الكفيل أو صاحب العمل والمنشأة من الاستفادة من هذه الخدمة والتي يقدمها لكم الموقع الرسمي وزارة العمل السعودية كما سوف نجيب علي سؤالكم الدائم حول كم رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد علي بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية كما سوف نجيب علي السؤال الذي يشغل بال الكثيرين منكم وهو كم يستغرق نقل الكفالة إلكترونيا وتفاصيل الاستعلام عن نقل كفاله عامل وافد برقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية كما سوف نشرح لك عزيزي القارئ شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل والخطوات الواجب اتباعها للاستفادة من هذه الخدمة فتابعونا.

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد

أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قانون العمل الجديد والذي يسمح للعامل الوافد علي المملكة السعودية طلب نقل الكفالة في نظام العمل الجديد 2022 مع الاتفاق مع الكفيل الحالي و إنهاء جميع الخطوات بتعاون الكفيل الحالي والكفيل أو صاحب العمل الجديد وفي حاله تعنت الكفيل السابق في نقل الكفالة يحق للعامل الذي لم يتقاضى راتبة عن ما يزيد علي 3 اشهر تغيير وظيفته وتقديم طلب تغيير الكفيل فورا حيث تستغرق نقل الكفالة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية 15 يوم عمل من بدا تقديم الطلب كما سوف نعرف في هذا المقال شروط نقل الكفالة للعمالة المنزلية الحالية.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

اعطي قانون العمل الجديد والذي أصدرته الحكومة السعودية الكثير من المميزات والحقوق للعامل أو الموظف المقيم ومن ضمنها انه اعطي الحق للوافد أو المقيم من نقل كفالته دون الرجوع إلي الكفيل الحالي بعد توافر بعض شروط نقل الكفالة بالسعودية 2021 ومن ضمنها عدم حصول العامل علي راتبة الشهري لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر واكثر كما اعطي له الحق في الخروج والدخول من والي الأراضي الحجازية بعد أخبار الكفيل مباشرا.

شروط نقل الكفالة في نظام العمل الجديد

واليكم الآن خطوات وشروط نقل الكفالة في النظام الجديد إلكترونيا عبر موقع وزارة العمل السعودية و شروط نظام العمل الجديد في السعودية 2022 واليكم الخطوات كالاتي :

الدخول علي الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. نضغط علي الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. نختار منها بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل ونضغط عليها. سوف تفتح لنا صفحة أخري نقوم بتسجيل الدخول بها عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط علي زر تسجيل الدخول. ثم نذهب إلي خدمات الاستعلام بوابة الأفراد. ونختار منها خدمة الاستعلام عن نقل كفاله موظف وافد برقم الإقامة.

ثم نقوم بقرأة كافة شروط الخدمة والموافقة عليها وبعد ذلك يمكنك تقديم طلب نقل الكفالة من صاحب عمل إلي أخر وإتمام كافة الخطوات بكتابة جميع البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع في الخانات الفارغة بطريقة صحيحة ومتابعة الخطوات بالضغط علي زر التالي.

شروط نقل الكفالة للأفراد

يرجي منك عزيزي القارئ زيارة رابط شروط نقل الكفالة في النظام الجديد 2022 عبر بوابة وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية فبعد الولوج عبر الرابط الموضح أمامك يرجي منك اتباع كافة الخطوات علي الموقع وكتابة جميع المعلومات بشكل سليم دون أخطاء وقراة الشروط الموضحة ثم نضغط علي زر التالي لمتابعة باقي الخطوات لحين استكمال الطلب وبعد ذلك يرجي منك انتظار 15 يوم عمل ثم معاودة الاستعلام عن طلب نقل كفالة موظف أو عامل وافد برقم الإقامة أو رقم الهوية بالسعودية.