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عمر شويل - جدة تمويل فوري مقدم من البنك الأهلي الإسلامي السعودى بهامش ربح صفر بالمئة - ثقفني
خلال الفترة السابقة قام البنك الأهلي الإسلامي بتوفير العديد من القروض الإسلامية في المملكة العربية السعودية وهذا القرض يتم استلامه فوري، ومن الممكن التسجيل لطلب التمويل من خلال الموقع التابع للبنك الأهلي، هذا التمويل متاح لكافة المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية العاملين في كل القطاعات سواء الخاص أو العام ودون أن يتطلب ذلك القيام بتحويل الراتب.
المزايا التي يقدمها البنك الأهلي للحصول على قرض إسلامي.
- كل القروض الصادرة من البنك الأهلي الإسلامي متوافقة تمام التوافق مع أحكام الدين الإسلامي.
- بقدم البنك الأهلي الإسلامي موافقته على طلب القرض على الفور.
- المدة التي يمنحها البنك الأهلي الإسلامي للقسام بدفع أقساط القرض خمس سنوات.
- في حالة كان المتقدم للقرض أصيب بأي حادث أدى إلى وفاته أو أي نوع من أنواع العجز يقدم البنك له مبلغ تأمين ملائم له.
- تمويل البنك الأهلي الإسلامي يتم تقديمه لكل المتواجدين في المملكة العربية السعودية سواء كان مواطن أو وافد.
- المبلغ الذي يتم دفعه بللمتقدم لطلب القرض يشترط أن يكون مناسب مع الدخل الشهري الخاص به.
الشروط التي حددها البنك الأهلي الإسلامي للحصول على القرض.
- في حال كان المتقدم مواطن في المملكة العربية السعودية يشترط أن يكون الحد الادنى لراتبه الشهري 3000 آلاف ريال سعودي.
- الشخص المقيم ينبغي أن يكون مبلغ راتبه الشهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.
- في حال كان المواطن السعودي يعمل في القطاع العام الحكومي يشترط أن يكون فترة عمله لا تقل عن ثلاثين يوم.
- اما عن المواطنين والوافدين الذين يكون عملهم عبر القطاع الخاص فينبغي أن تكون فترة العمل الخاصة بهم لا تقل عن سنة.
- يتراوح مبلغ التمويل الذي يتم تقديمه من قبل البنك الأهلي الإسلامي من 5000 ريال وحتى مليوم ونصف ريال سعودي.
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