تمويل فوري مقدم من البنك الأهلي الإسلامي السعودى بهامش ربح صفر بالمئة

خلال الفترة السابقة قام البنك الأهلي الإسلامي بتوفير العديد من القروض الإسلامية في المملكة العربية السعودية وهذا القرض يتم استلامه فوري، ومن الممكن التسجيل لطلب التمويل من خلال الموقع التابع للبنك الأهلي، هذا التمويل متاح لكافة المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية العاملين في كل القطاعات سواء الخاص أو العام ودون أن يتطلب ذلك القيام بتحويل الراتب.

المزايا التي يقدمها البنك الأهلي للحصول على قرض إسلامي.

كل القروض الصادرة من البنك الأهلي الإسلامي متوافقة تمام التوافق مع أحكام الدين الإسلامي. بقدم البنك الأهلي الإسلامي موافقته على طلب القرض على الفور. المدة التي يمنحها البنك الأهلي الإسلامي للقسام بدفع أقساط القرض خمس سنوات. في حالة كان المتقدم للقرض أصيب بأي حادث أدى إلى وفاته أو أي نوع من أنواع العجز يقدم البنك له مبلغ تأمين ملائم له. تمويل البنك الأهلي الإسلامي يتم تقديمه لكل المتواجدين في المملكة العربية السعودية سواء كان مواطن أو وافد. المبلغ الذي يتم دفعه بللمتقدم لطلب القرض يشترط أن يكون مناسب مع الدخل الشهري الخاص به.

الشروط التي حددها البنك الأهلي الإسلامي للحصول على القرض.