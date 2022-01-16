منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول وحقيقة وقف المنصة بالعودة الحضورية للمدارس

منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول، منصة مدرستي إنها واحدة من أهم وأفضل إنجازات وزارة التعليم السعودي الذي شهد لها العالم بنجاحها وتجربتها المميزة والمفيدة في مجال التعليم حيث بعد حدوث الأزمة العالمية بانتشار وباء كوفيد 19 والذي نتج عنه الكثير من الأثآر السلبية ومنها إغلاق المدارس ومنع حضور الطلبة والطالبات والعاملين في الدراسة ونتيجة لكل تلك الأحداث أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق منصة إلكترونية تكون محاكاة للواقع الفعلي المدرسي حتي يتم استكمال التعليم عن بعد لاستحالة العودة الحضورية للمدارس بسبب معاناة العالم من انتشار جائحة كورونا حيث يستطيع الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتي المرحلة الثانوية من خلال تلك المنصة متابعة دروسهم التعليمية وأداء الاختبارات المختلفة وفي تلك المقالة سنقدم لكم رابط التسجيل في المنصة وقرارات وزارة التعليم بشأن ما تردد عن وقف عمل المنصة بعد العودة الحضورية للمدارس.

منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول بالخطوات

يمكن أن يقوم الطالب بتسجيل جديد والدخول إلى المنصة من خلال بعض الخطوات هي كالتالي:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي.

بعد فتح رابط المنصة يقوم الطالب بالضغط على العودة إلى المدارس.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على تسجيل جديد.

إدخال البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة.

قم بالنقر على تحقق.

قم بإدخال الرمز المرسل في رسالة نصية على جوالك ثم نقوم بالضغط على تحقق.

حقيقة وقف المنصة بعد العودة الحضورية إلى المدارس

نفت وزارة التعليم في السعودية ما تردد حول وقف عمل منصة مدرستي بعد التأكيد على عودة الطلاب الحضورية للمدارس وقالت الوزارة إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وأن المنصة مستمرة في الخدمات التي تقدمها ولم تتوقف عن العمل، حيث كانت الوزارة قد ذكرت عن عودة الطلاب للتعليم حضوريا بالمدارس في 20 جمادي الثاني 1443 مع ضرورة التزام الطلاب والعاملين بالمجال التعليمي بتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية المتبعة وأن الوزارة قد أكدت على عدم التهاون مع المخالفين لضمان نجاح سير العملية التعليمية الحضورية دون وجود قلق من أولياء الأمور على أبنائهم ومنع انتشار الوباء.