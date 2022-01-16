موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يناير 2022 عداد الصرف الجديدة للمتقاعدين مدني وعسكري

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يناير 2022، من أهم المواعيد التي يزداد البحث عنها من قبل المستحقين لرواتب المتقاعدين مدني وعسكري، حيث تحرص المؤسسة العامة للتقاعد على إيداع المبالغ المستحقة للمتقاعدين في الموعد المحدد، ودائماً ما يكون راتب التقاعد في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية فقد يؤخر يوم وقد يقدم يوم، وسوف نتعرف على متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يناير 2022 بالتفصيل في الفقرات التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يناير 2022

من المقرر أن يتم صرف راتب المتقاعدين مدني وعسكري لهذا الشهر يناير 2022، يوم الثلاثاء بتاريخ 22\06\1443 الموافق 25\01\2022، وسوف يتم إيداع المبالغ المستحقة لمعاش التقاعد في حساباتهم البنكية في هذا الموعد، وعلى المستحقين للمعاش مراجعة حساباتهم البنكية يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري.

جدول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين

شروط استحقاق راتب التقاعد للموظف المدني

المحال للتقاعد لبلوغه سن المعاش القانونية وهو 60 سنة بشرط أن يكون قد مر عليه عام كامل على رأس العمل.

المتوفي والمفصول بسبب عجزه عن العمل.

من انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب وقد مضى 25 عام على رأس العمل.

من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من الحكومة أو بأمر سامي ومضى على خدمته 15 عام.

المحال للتقاعد بناءً على طلبه وقد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن 20 عام بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه.

شروط استحقاق راتب التقاعد العسكري

بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد نظاماً على أن يكون تعيينه أو إعادته للخدمة نظامياً.

من انتهت خدمته وله خدمة عسكرية لا تقل عن 18 عام أو بلغت مدة خدمته المدنية والعسكرية 20 عام بحيث لا تقل مدة خدمته العسكرية عن 8 أعوام.

المحال للتقاعد المبكر بناءً على طلبه وقد مضى على خدمته 15 عام منها 8 سنوات عسكرية بشرط موافقة الوزير.

من انتهت خدمته لمصلحة العمل ومضى 15 عام في الخدمة ولا تقل الخدمة العسكرية عن 8 سنوات.

المتوفي أو من انتهت خدمته لأنه غير لائق طبياً للوظيفة وقد أمضى الفترة التجريبية.

من أصيب بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل وبسبب العمل.

من يصاب من العسكريين بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية وغير ذلك من الأسباب.

استعلام عن راتب التقاعد متى ينزل