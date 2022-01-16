نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022 | موقع وزارة التربية الكويتية والمربع الإلكتروني بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022 الفصل الدراسي الأول، بدأ البحث الآن من قبل الطلاب لمعرفة النتائج، بعد أن أعلنت وزارة التربية الكويتية، أنها فور الانتهاء من أمتحانات الفصل الأول يوم 2022/01/24، بدأت على الفور في عملية تصحيح الأوراق الامتحانية مباشراً، من خلال لجان متخصصة تابعة للوزارة حتى تنتهبي من عمليات التصحيح والمراجعات ورصد الدرجات في أسرع وقت ممكن، حرصاً من الوزارة على إنهاء حالة التوتر التي تنتاب الطلاب نتيجة انتظارهم للنتائج، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة، وألية وطريقة استخراج النتائج للفرع العلمي والأدبي والديني في جميع الإدارات التعليمية في الكويت.

رابط نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي moe.edu.kw. أو الدخول على رابط المربع الإلكتروني للنتائج app.moe.edu.ku. تحديد نتائج الثانوية العامة الفصل الأول 2022. تسجيل الاسم والرقم المدني ورقم الجلوس لكل طالب. أضغط على زر البحث لتظهر النتيجة فوراً مع التمنيات للجميع بالنجاح.

موقع وزارة التربية الكويت

سوف يتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات، حتى يتمكن الطلاب من الدخول عليها بالرقم المدني ورقم المقعد والاستعلام الإلكتروني، ولمزيد من التيسير على الطلاب أتاحت الوزارة موقع المربع الإلكتروني للنتائج، وهو موقع تابع للوزارة يتم استخراج النتائج من خلاله أيضاً.

تطبيق بوابة التعليم الكويتية

في ظل وزارة التربية في أستخدام التكنولوجيا في كل مراحل التعليم، بدية من التسجيل في الصفوف الأولى حتى الاستعلام عن النتائج لجميع المراحل التعليمية، أتاحت أكثر من موقع للحصول على النتيجة والبوابة التعليمية الكويتية، إحدى هذه المنصات التي توفر خدمة النتائج إلكترونياً بسهولة، ويمكن تحميل هذا التطبيق عبر أجهزت أندرويد وأجهزة آيفون.

أمتحان الصف الثاني عشر الفصل الأول 2022

كانت أمتحانات الصف الثاني عشر قد بدأت يوم 29 من شهر ديسمبر العام الماضي 2021، وسط إجراءات لم تشهدها الكويت من قبل لتجنيب الطلاب الإصابة بفيروس كورنا المستجد، للقسمين العلمي والأدبي، ويستمر الامتحانات في القسمين حتى يوم 10 من شهر يناير 2022، والقسم الديني تبدأ الامتحانات من يوم 2022/01/06، وتستمر حتى يوم 2022/01/24 من نفس الشهر.