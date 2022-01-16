نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة بيس 2022 efootball للاندرويد مع جميع المميزات الجديدة مع الإصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر تحديث للعبة أي فوتبول بيس 2022 وموعد هذا التحديث وأهم مميزاته، لقد أعلنت شركة كونامي وهي الشركة اليابانية المنتجة للعبة اي فوتبول عن تحديث بيس 2022 من ضمن ما تتمتع به هذه اللعبة الإلكترونية الشهيرة من تحديثات متتالية منذ أن تم إصدارها في عام 2006، حيث تعمل كونامي في هذا الصدد من اجل زيادة اللاعبين والمستخدمين للعبة على أجراء المزيد من التعديلات والتحديثات وذلك في كل عام لمزيد من التشويق والإثارة للعبة.

تحديث بيس 2022 موبايل

بحسب ما تم الإعلان عنه وبعد التأجيل الذي مر به تحديث efootball 2022 الجديد فقد أعلنت كونامي اليابانية على أن هذا التحديث سوف يكون في شهر مارس من هذا العام الحالي 2022 والذي سوف يحتوي على فرق مختلفة ومتنوعة مع أحداث عدد من التطورات للعبة تجعلها اكثر اشتياقا واستمتاع بالنسبة لكافة اللاعبين على مستوي العالم الذي يصل عددهم الى اكثر من 500 مليون لاعب

لعبة efootball بيس 2022

هناك بعض الخطوات التي يجب أن تقوم بإتباعها لكي تتمكن من فتح لعبة إي فوتبول بيس وتستمتع بجميع المميزات واللعب الممتع، كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:

يحتاج تثبيت لعبة e football الى عدد من الأمور تعد متطلبات ضرورية عند التثبيت يكون منها

ثم توفير شبكة نت جيدة تصل بالهاتف المحمول من اجل التثبيت وضمان عدم التقطيع أثناء اللعب.

وجود مساحة تخزين كبيرة على الجوال تصل الى 2.5 جيجا بايت على الأقل .

ثم تمتع الجوال بمعالج متوسط الأداء على الأقل قبل البدء في تثبيت اللعبة.

كون الهاتف المراد التثبيت عليه يعمل بنظام اندرويد 8 على الأقل ويمكن أن يصل الى اندرويد 11.

ثم يمكنك التعرف أيضا علي طريقة أضافه التعليق العربي داخل اللعبة.

موعد تحديث بيس 2022 موبايل

بحسب ما تم الإعلان عنه حتى الآن فان تحديث لعبة efootball سوف يكون في شهر مارس من هذا العام وهو عام 2022، وسوف يضم هذا التحديث فرق أضافية من الفرق الرياضية المشهورة للعبة كرة القدم الأشهر في هذا العصر بيس pess، والتي تتألف من عدد من الرسومات الواقعية تعمل في صدد ادخال اللاعب في ملعب حقيقي للساحرة المستديرة يضم لاعبين متميزين من أمثال رونالدو وميسي وما الى ذلك من نجوم الرياضة.

كيف الحصول علي efootball 2022 للاندرويد